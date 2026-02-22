Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 3 Kleine Einsätze für die Feuerwehr zum Wochenende

Herdecke (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Herdecke zu einem medizinischen Notfall in den Ortsteil Herrentisch alarmiert, wo die Einsatzkräfte den Rettungsdienst vor Ort unterstützten und die Einsatzstelle nach erfolgreichem Abschluss der Maßnahmen übergaben.

Bereits am Freitagnachmittag folgte der nächste Einsatz: Auf der Straße "Auf der Helle" war ein Minibagger in Schieflage gegen einen Container geraten und musste im Rahmen der Gefahrenabwehr aufgerichtet und stabilisiert werden, um eine weitere Schadensausbreitung zu verhindern. Hierfür kam der Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Herdecke zum Einsatz, der über einen Kran verfügt und das kontrollierte Aufrichten des Baggers ermöglichte. Minimal ausgetretene Betriebsmittel wurden vorsorglich abgestreut, bevor die Einsatzstelle an den Verantwortlichen übergeben werden konnte.

Am Samstagnachmittag erreichte die Feuerwehr schließlich die Meldung einer Ölspur im Bergweg. Nach dem Ausrücken der Einsatzkräfte und einer gründlichen Erkundung der gemeldeten Örtlichkeit konnten vor Ort jedoch keine Feststellungen gemacht werden, sodass der Einsatz abgebrochen wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell