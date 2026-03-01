Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Katzenrettung und umgefallener Baum am Samstag

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am Samstag rückte die Feuerwehr Herdecke gleich zu zwei Einsätzen im Stadtgebiet aus. Am frühen Morgen, gegen 7:56 Uhr, wurden die Einsatzkräfte in den Philipp Nicolai Weg alarmiert. Dort war eine Katze auf das rund sechs Meter hohe Vordach eines Erkers geraten und konnte aufgrund der steilen Dachschräge sowie der glatten Dachpfannen nicht aus eigener Kraft zurück ins Gebäude gelangen. Die Feuerwehr setzte eine vierteilige Steckleiter ein, sicherte den Bereich und brachte das Tier mithilfe einer Transportbox wohlbehalten zurück auf sicheren Boden. Die Katze "Balu" konnte anschließend unversehrt an die Besitzer übergeben werden.

Am Nachmittag folgte um 13:56 Uhr der nächste Einsatz in der Hellbracke. Dort lag ein umgestürzter Baum quer über der Fahrbahn und blockierte diese vollständig. Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Überblick über die Lage, setzten eine Motorsäge ein und zerkleinerten den Baum Stück für Stück. Anschließend wurde das Holz beiseite geräumt, sodass die Straße wieder frei befahrbar war.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell