POL-BOR: Bocholt - Radfahrer verstorben - Nachtragsmeldung
Bocholt (ots)
Am 28.01.2026 gegen 06.50 Uhr wurde ein Radfahrer bewusstlos neben seinem Fahrrad aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er verstarb. Nachträglich konnte festgestellt werden, dass der 51-jährige Bocholter aufgrund eines medizinischen Notfalls stürzte und verstarb. (sb)
