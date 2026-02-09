Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Einbruch in Verbrauchermarkt

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Kirchstraße;

Tatzeit: 09.02.2026, 02.30 Uhr;

Erneut in einen Verbrauchermarkt eingedrungen sind zwei bislang unbekannte Täter in Groß Reken. Montagmorgen gegen 02.30 Uhr öffneten die Einbrecher an der Kirchstraße gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere des Marktes. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbestimmte Anzahl an Zigarettenschachteln. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

