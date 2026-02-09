PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Container

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, In den Kämpen;

Tatzeit: 08.02.2026, zwischen 09.15 Uhr und 16.10 Uhr;

Einen Container gewaltsam geöffnet haben bislang unbekannte Täter in Schöppingen an der Straße in den Kämpen. Die Tat ereignete sich Sonntag, zwischen 09.15 Uhr und 16.10 Uhr. Die Unbekannten machten keine Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
