POL-BOR: Schöppingen - Einbruch in Container
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, In den Kämpen;
Tatzeit: 08.02.2026, zwischen 09.15 Uhr und 16.10 Uhr;
Einen Container gewaltsam geöffnet haben bislang unbekannte Täter in Schöppingen an der Straße in den Kämpen. Die Tat ereignete sich Sonntag, zwischen 09.15 Uhr und 16.10 Uhr. Die Unbekannten machten keine Beute. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
