Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht begangen

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Kocksgasse;

Unfallzeit: 11.03.2026, 15.20 Uhr;

Einen grünen Skoda Yeti angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Rhede. Mittwochnachmittag parkte das Auto im Bereich einer Tiefgarage an der Straße Kocksgasse. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell