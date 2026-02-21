Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, um 11:58 Uhr kam es auf der Metterkampstraße in Gelsenkirchen-Scholven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 71-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw mit geringer Geschwindigkeit die Metterkampstraße, als das 10-jährige Mädchen plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichen fuhr der Pkw über den Fuß des Mädchens. Das verletzte Kind wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

