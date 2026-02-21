PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 20.02.2026, um 11:58 Uhr kam es auf der Metterkampstraße in Gelsenkirchen-Scholven zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 71-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw mit geringer Geschwindigkeit die Metterkampstraße, als das 10-jährige Mädchen plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Trotz Gefahrenbremsung und Ausweichen fuhr der Pkw über den Fuß des Mädchens. Das verletzte Kind wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 11:36

    POL-GE: Körperverletzung in Bulmke-Hüllen

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Bulmke-Hüllen. Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr am Donnerstag, 19. Februar 2026, die Polizei alarmiert, weil ein stark blutender Mann in der Straße Auf Böhlingshof auf dem Boden lag. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 41-jährigen Mann aus Gelsenkirchen sowie auf einen 38-Jährigen aus Ennepetal. Sie waren offenbar zuvor in ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:24

    POL-GE: Unerwartete Wende nach Verkehrsunfall

    Gelsenkirchen (ots) - Ein vermeintlich einfacher Verkehrsunfall hat für die Einsatzkräfte eine unerwartete Entwicklung genommen. Am Dienstagnachmittag, 17. Februar 2026, kam gegen 17.40 Uhr ein Auto auf der Horster Straße in Beckhausen von der Fahrbahn ab und kam erst im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen. Die beiden Insassen, ein 20- sowie ein 21-Jähriger aus Gladbeck, blieben unverletzt. Während der ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:19

    POL-GE: Polizeibeamter getreten und verletzt - Strafverfahren eingeleitet

    Gelsenkirchen (ots) - Ein Polizeieinsatz wegen einer vermeintlich hilflosen Person in Buer hat am Dienstag, 17. Februar 2025, mit einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten sowie einem Strafverfahren geendet. Beamte stießen gegen 18.50 Uhr in einem Park an der Schüngelbergstraße auf einen mutmaßlich alkoholisierten 43-Jährigen, der in einem Gebüsch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren