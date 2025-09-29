PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei ohne Versicherung, zwei unter Einfluss

LK Gifhorn (ots)

Die Einleitung verschiedener Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren war das Resultat mehrerer Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende. Am späten Samstagabend wurden zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf der Straße "Alter Postweg" in Gifhorn auf einen E-Scooter aufmerksam. Grund hierfür war das angebrachte Versicherungskennzeichen in blauer Farbe. Damit war schnell ersichtlich, dass der Eigentümer zum 1. März die Versicherung nicht erneuert hatte. Die Beamten stoppten das Kraftfahrzeug und machten dem 20-jährigen Fahrer den entsprechenden Tatvorwurf. Er durfte die Fahrt nach Beendigung der Kontrolle nicht fortsetzen. Ebenfalls einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 21-Jähriger stellen. Die Polizei Gifhorn erhielt am Samstagabend den Hinweis, dass in Westerbeck ein Fahrzeug ohne Kennzeichen, aber mit auffälliger Lautstärke unterwegs sei. Die Beamten konnten das Auto und den Eigentümer an dessen Wohnanschrift antreffen. Der 21-Jährige gab die Fahrt mit dem nicht zugelassenen Pkw zu und zeigte sich einsichtig.

Bei zwei weiteren Verkehrskontrollen ergaben sich bei zwei Autofahrern Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bereits am Freitagabend fuhren zwei Beamte mit ihrem Streifenwagen auf der Bruno-Kuhn-Straße in Gifhorn. Dabei bemerkten sie, dass der BMW vor ihnen konstant mit leicht überhöhter Geschwindigkeit fuhr und beim späteren Abbiegen den Blinker nicht benutzte. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich beim 39-Jährigen Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf zwei unterschiedliche Stoffgruppen reagierte ein Schnelltest bei der Kontrolle eines 26-Jährigen in der Nacht zum Sonntag. Beamte der Polizei Meine hatten seine Fahrt mit einem Ford auf der Braunschweiger Straße in Meine gestoppt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:00

    POL-GF: Kontrollen decken verbotene Fahrten auf

    LK Gifhorn (ots) - In der Nacht zum gestrigen Donnerstag bauten mehrere Beamte der Polizei Gifhorn auf der Bundesstraße 4 bei Ausbüttel eine Kontrollstelle auf. Als ein Beamter einen Pkw in die Kontrollstelle einweisen wollte, blieb der dahinterfahrende Pkw plötzlich vor der Kontrollstelle stehen. Ein anderer Beamter näherte sich dem Fahrzeug und sprach den Fahrer durch die leicht geöffnete Seitenscheibe an. Dabei ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:57

    POL-GF: Diebe in drei Fällen erfolgreich

    Meinersen/ Gifhorn (ots) - Bei der Polizei in Gifhorn und Meinersen wurden gestern insgesamt drei Diebstähle angezeigt. In allen Fällen handelte es sich bei den Geschädigten um Senioren, und die Tatorte waren Supermärkte. In Meinersen musste eine 64-Jährige beim Bezahlen an der Kasse feststellen, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche lag. In einer Gifhorner Supermarktfiliale wurde einer 80-Jährigen aus ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:19

    POL-GF: Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss

    Kreisstraße 22, 23:45 Uhr (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde die Polizei Wittingen über einen Unfall informiert. Zu diesem war es auf der Kreisstraße 22, zwischen den Ortschaften Plastau und Schneflingen gekommen. Der alleinbeteiligte Unfallverursacher hatte die Polizei informiert. Die Beamten trafen am Unfallort auf einen an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigten Toyota Hilux und dessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren