Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zwei ohne Versicherung, zwei unter Einfluss

LK Gifhorn (ots)

Die Einleitung verschiedener Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren war das Resultat mehrerer Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende. Am späten Samstagabend wurden zwei Beamte der Polizei Gifhorn auf der Straße "Alter Postweg" in Gifhorn auf einen E-Scooter aufmerksam. Grund hierfür war das angebrachte Versicherungskennzeichen in blauer Farbe. Damit war schnell ersichtlich, dass der Eigentümer zum 1. März die Versicherung nicht erneuert hatte. Die Beamten stoppten das Kraftfahrzeug und machten dem 20-jährigen Fahrer den entsprechenden Tatvorwurf. Er durfte die Fahrt nach Beendigung der Kontrolle nicht fortsetzen. Ebenfalls einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 21-Jähriger stellen. Die Polizei Gifhorn erhielt am Samstagabend den Hinweis, dass in Westerbeck ein Fahrzeug ohne Kennzeichen, aber mit auffälliger Lautstärke unterwegs sei. Die Beamten konnten das Auto und den Eigentümer an dessen Wohnanschrift antreffen. Der 21-Jährige gab die Fahrt mit dem nicht zugelassenen Pkw zu und zeigte sich einsichtig.

Bei zwei weiteren Verkehrskontrollen ergaben sich bei zwei Autofahrern Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bereits am Freitagabend fuhren zwei Beamte mit ihrem Streifenwagen auf der Bruno-Kuhn-Straße in Gifhorn. Dabei bemerkten sie, dass der BMW vor ihnen konstant mit leicht überhöhter Geschwindigkeit fuhr und beim späteren Abbiegen den Blinker nicht benutzte. Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich beim 39-Jährigen Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auf zwei unterschiedliche Stoffgruppen reagierte ein Schnelltest bei der Kontrolle eines 26-Jährigen in der Nacht zum Sonntag. Beamte der Polizei Meine hatten seine Fahrt mit einem Ford auf der Braunschweiger Straße in Meine gestoppt. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell