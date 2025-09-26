Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kontrollen decken verbotene Fahrten auf

LK Gifhorn (ots)

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag bauten mehrere Beamte der Polizei Gifhorn auf der Bundesstraße 4 bei Ausbüttel eine Kontrollstelle auf. Als ein Beamter einen Pkw in die Kontrollstelle einweisen wollte, blieb der dahinterfahrende Pkw plötzlich vor der Kontrollstelle stehen. Ein anderer Beamter näherte sich dem Fahrzeug und sprach den Fahrer durch die leicht geöffnete Seitenscheibe an. Dabei bemerkte er einen intensiven Cannabisgeruch. Daraufhin wurde auch der Toyota in die Kontrollstelle eingewiesen. Im Fahrzeug befanden sich neben dem 49-jährigen Fahrer auch der 33-jährige Beifahrer. Auf Nachfrage zur Fahrerlaubnis gab der 49-Jährige an, dass er im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, aber man ihm das Dokument noch nicht ausgehändigt habe. Dies erschien den Beamten unglaubwürdig. Es stellte sich schließlich heraus, dass der Mann nie einen Führerschein gemacht hatte. Die Gesamtwürdigung ergab zudem, dass der Mann aufgrund von Cannabiskonsum nicht mehr fahrtüchtig war. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Blutprobe entnommen. Einem Strafverfahren muss sich auch die Halterin des Aygo stellen. Sie hatte die Fahrt gestattet, obwohl der 49-Jährige keinen Führerschein besaß. Zur Verhinderung der Weiterfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bei zwei anderen Verkehrskontrollen am frühen und späten Donnerstagabend wurden alkoholisierte Autofahrer festgestellt. Beamte der Polizei Wittingen kontrollierten gegen 17:30 Uhr in Wittingen den Fahrer eines Volkswagen Polo. Ein Atemalkoholtest am Kontrollort, in der Kakerbecker Straße, ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein in der Folge an einem gerichtsverwertbaren Messgerät durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,86 Promille. Auf den gleichen Wert kam ein 35-Jähriger. Beamte der Polizei Gifhorn stoppten seine Fahrt auf der Dorfstraße in Sassenburg gegen 22:00 Uhr. Damit war auch seine Fahrt beendet, gegen beide Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell