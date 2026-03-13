PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage zeigen zahlreiche Verstöße

Gronau (ots)

Im Rahmen zweier Fahrradkontrolltage hat die Polizei in Gronau mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Ziel der Kontrolle war insbesondere die Erhöhung der Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden im Straßenverkehr.

Dabei stellten die Beamten insgesamt 24 Verstöße von Rad- und Pedelecfahrenden fest. In vier Fällen waren Radfahrende als sogenannte Geisterradler unterwegs und befuhren einen Radweg in falscher Richtung. Dadurch bestand die Gefahr von Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder abbiegenden Verkehrsteilnehmenden. In fünf Fällen nutzten Pedelecfahrende während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon.

Die Polizeikräfte nahmen im Rahmen der Kontrolltage zudem das Verkehrsverhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer ins Visier: Hierbei stellten sie insgesamt 67 Verkehrsverstöße fest. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:11

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 128 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die L570 in Schöppingen. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:09

    POL-BOR: Rhede-Krommert - Hochwertige GPS-Geräte entwendet

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede-Krommert, Linnhöwel / Lange Stegge; Tatzeit: zwischen 11.03.2026 18.30 Uhr und 12.03.2026, 15.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter entwendeten in Rhede-Krommert drei hochwertige GPS-Tracker. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag suchten die Unbekannten jeweils das Gelände an den Straßen Lange Stegge sowie Linnhöwel auf und demontierten die an den Traktoren angebrachten Sensoren. Die ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:07

    POL-BOR: Raesfeld - Unfallflucht begangen

    Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Roringskamp; Unfallzeit: zwischen 06.03.2026, 19.00 Uhr, und 09.03.2026, 10.00 Uhr; Einen Mercedes Sprinter angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Raesfeld. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug an der Straße Roringskamp. Der Flüchtige beschädigte den Transporter an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren