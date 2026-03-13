Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage zeigen zahlreiche Verstöße

Gronau (ots)

Im Rahmen zweier Fahrradkontrolltage hat die Polizei in Gronau mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Ziel der Kontrolle war insbesondere die Erhöhung der Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden im Straßenverkehr.

Dabei stellten die Beamten insgesamt 24 Verstöße von Rad- und Pedelecfahrenden fest. In vier Fällen waren Radfahrende als sogenannte Geisterradler unterwegs und befuhren einen Radweg in falscher Richtung. Dadurch bestand die Gefahr von Kollisionen mit dem Gegenverkehr oder abbiegenden Verkehrsteilnehmenden. In fünf Fällen nutzten Pedelecfahrende während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon.

Die Polizeikräfte nahmen im Rahmen der Kontrolltage zudem das Verkehrsverhalten der Autofahrerinnen und Autofahrer ins Visier: Hierbei stellten sie insgesamt 67 Verkehrsverstöße fest. (sb)

