POL-BOR: Kreis Borken - Motorradsaison beginnt

Ab dem 15. März 2026 beginnt in diesem Jahr wieder die Motorradsaison. Zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer nutzen die ersten sonnigen Tage, um ihre Maschinen aus der Winterpause zu holen. Damit nimmt auch das Unfallrisiko im Straßenverkehr wieder zu. Motorradfahrende zählen aufgrund der fehlenden Knautschzone zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmenden. Bereits kleine Fahrfehler oder Unachtsamkeiten können schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, besondere Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen. Vor der ersten Ausfahrt sollten die Fahrzeuge technisch überprüft werden, insbesondere Reifen (Reifendruck und Profil), Bremsen (Funktionstest nach der Standzeit) und die Beleuchtung. Zudem wird empfohlen, sich nach der Winterpause langsam wieder an das Fahrverhalten heranzutasten und stets geeignete Schutzkleidung zu tragen. Die Polizei wird die Motorradsaison mit gezielten Kontrollen und Präventionsmaßnahmen begleiten. Ziel ist es, durch die Aufklärung und Überwachung die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen. (sb)

