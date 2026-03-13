PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Motorradsaison beginnt

Kreis Borken (ots)

Ab dem 15. März 2026 beginnt in diesem Jahr wieder die Motorradsaison. Zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer nutzen die ersten sonnigen Tage, um ihre Maschinen aus der Winterpause zu holen. Damit nimmt auch das Unfallrisiko im Straßenverkehr wieder zu. Motorradfahrende zählen aufgrund der fehlenden Knautschzone zu den besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmenden. Bereits kleine Fahrfehler oder Unachtsamkeiten können schwerwiegende Folgen haben. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, besondere Vorsicht und Rücksicht walten zu lassen. Vor der ersten Ausfahrt sollten die Fahrzeuge technisch überprüft werden, insbesondere Reifen (Reifendruck und Profil), Bremsen (Funktionstest nach der Standzeit) und die Beleuchtung. Zudem wird empfohlen, sich nach der Winterpause langsam wieder an das Fahrverhalten heranzutasten und stets geeignete Schutzkleidung zu tragen. Die Polizei wird die Motorradsaison mit gezielten Kontrollen und Präventionsmaßnahmen begleiten. Ziel ist es, durch die Aufklärung und Überwachung die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:14

    POL-BOR: Borken - Polizei informiert auf Messe "Bauen und Wohnen"

    Borken (ots) - Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. März 2026, findet im Vennehof in Borken die Messe "Bauen und Wohnen" statt. Auch die Kreispolizeibehörde Borken beteiligt sich mit dem Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz an der Veranstaltung. Polizeibeamte informieren vor Ort über Möglichkeiten zum Einbruchschutz. Interessierte erhalten Hinweise, wie ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:12

    POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage zeigen zahlreiche Verstöße

    Gronau (ots) - Im Rahmen zweier Fahrradkontrolltage hat die Polizei in Gronau mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Ziel der Kontrolle war insbesondere die Erhöhung der Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden im Straßenverkehr. Dabei stellten die Beamten insgesamt 24 Verstöße von Rad- und Pedelecfahrenden fest. In vier Fällen waren Radfahrende als sogenannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren