PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei informiert auf Messe "Bauen und Wohnen"

Borken (ots)

Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. März 2026, findet im Vennehof in Borken die Messe "Bauen und Wohnen" statt. Auch die Kreispolizeibehörde Borken beteiligt sich mit dem Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz an der Veranstaltung. Polizeibeamte informieren vor Ort über Möglichkeiten zum Einbruchschutz. Interessierte erhalten Hinweise, wie sie ihr Eigentum besser sichern können. Zudem stellen die Fachleute typische Vorgehensweisen von Einbrechern vor und geben Tipps zur Sicherung von Neubauten sowie Bestandsimmobilien. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 10:12

    POL-BOR: Gronau - Fahrradkontrolltage zeigen zahlreiche Verstöße

    Gronau (ots) - Im Rahmen zweier Fahrradkontrolltage hat die Polizei in Gronau mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Ziel der Kontrolle war insbesondere die Erhöhung der Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden im Straßenverkehr. Dabei stellten die Beamten insgesamt 24 Verstöße von Rad- und Pedelecfahrenden fest. In vier Fällen waren Radfahrende als sogenannte ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 10:11

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 128 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die L570 in Schöppingen. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren