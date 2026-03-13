Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei informiert auf Messe "Bauen und Wohnen"

Borken (ots)

Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. März 2026, findet im Vennehof in Borken die Messe "Bauen und Wohnen" statt. Auch die Kreispolizeibehörde Borken beteiligt sich mit dem Kriminalkommissariat Prävention und Opferschutz an der Veranstaltung. Polizeibeamte informieren vor Ort über Möglichkeiten zum Einbruchschutz. Interessierte erhalten Hinweise, wie sie ihr Eigentum besser sichern können. Zudem stellen die Fachleute typische Vorgehensweisen von Einbrechern vor und geben Tipps zur Sicherung von Neubauten sowie Bestandsimmobilien. (sb)

