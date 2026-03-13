PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei zieht Bilanz nach Fahrradkontrolltagen

Bocholt (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden führte die Polizei vom 09. bis 11. März umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Unterstützt wurden die Beamten aus Bocholt durch Kräfte des Polizeisonderdienstes, der Bereitschaftspolizeihundertschaft Gelsenkirchen und durch den Bezirksdienst Bocholt. Insgesamt stellten die Beamten 213 Verkehrsverstöße fest. Darunter befanden sich unter anderem 26 Radfahrende, die während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzten, sowie 30 Personen, die den Radweg auf der falschen Straßenseite befuhren. Zudem führten vier Fahrzeugführende ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Weitere Verstöße betrafen unter anderem das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes sowie Fehlverhalten von Radfahrenden in der Fußgängerzone. Im Rahmen der Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte außerdem 172 hochwertige Fahrräder und Pedelecs. Dabei konnten keine als gestohlen gemeldeten Räder festgestellt werden. Während der Maßnahmen trafen Polizeikräfte zudem im Zuge einer Fahndung einen Tatverdächtigen nach einem Raubdelikt an und nahmen ihn vorläufig fest. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

