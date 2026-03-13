Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Einbruch in Einfamilienhaus

Reken (ots)

Tatort: Groß-Reken, Werenzostraße;

Tatzeit: 13.03.2026, zwischen 00.30 Uhr und 10.30 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Werenzostraße in Groß-Reken. In der Nacht zu Freitag machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Kellerfenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Hauses. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell