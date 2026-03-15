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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Industriestraße;

Unfallzeit: 13.03.2026, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr;

Einen LKW der Marke Man angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Fahrzeug stand Freitag, zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Industriestraße. Der Flüchtige beschädigte das Führerhaus im Frontbereich und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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