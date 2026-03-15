POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Transporter entwendet
Isselburg (ots)
Tatort: Isselburg, Rainweg;
Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 13.00 Uhr und 14.03.2026, 10.30 Uhr;
In einen Mercedes Sprinter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen auf dem Rainweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
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