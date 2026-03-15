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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Rainweg;

Tatzeit: zwischen 13.03.2026, 13.00 Uhr und 14.03.2026, 10.30 Uhr;

In einen Mercedes Sprinter eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Isselburg. Das Fahrzeug stand zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen auf dem Rainweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Wagens und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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