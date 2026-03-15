POL-BOR: Schöppingen - Hochwertiges GPS-Gerät entwendet
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Ramsberg;
Tatzeit: 12.03.2026, 15.00 Uhr und 13.03.2026, 13.00 Uhr;
Einen hochwertigen GPS-Tracker aus einem Traktor entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Ramsberg in Schöppingen. Das Fahrzeug stand in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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