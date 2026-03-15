POL-BOR: Schöppingen - Hochwertiges GPS-Gerät entwendet

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof-Reken, Frankenstraße; Tatzeit: 13.03.2026, 10.00 Uhr; Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich unberechtigter Weise in das Haus eines Geschädigten an der Frankenstraße in Bahnhof-Reken. Freitagmorgen wurde der Geschädigte durch die Sirene eines Schrottsammlers aufmerksam und bat diesen, in seine Garage zu kommen, um Schrott abzuholen. Während der Geschädigte draußen den ...

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