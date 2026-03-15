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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Hochwertiges GPS-Gerät entwendet

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Ramsberg;

Tatzeit: 12.03.2026, 15.00 Uhr und 13.03.2026, 13.00 Uhr;

Einen hochwertigen GPS-Tracker aus einem Traktor entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Bauerschaft Ramsberg in Schöppingen. Das Fahrzeug stand in einer Halle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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