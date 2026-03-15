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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Streit in Gaststätte eskaliert, Polizeibeamte verletzt ---

Diepholz (ots)

Am Samstagabend gerieten in einer Gaststätte in Bruchhausen-Vilsen, Dille, mehrere Gäste in Streit und körperliche Auseinandersetzung. Bei dem Einsatz wurden mehrere Polizeibeamte verletzt.

Im Laufe des Abends gerieten Feiernde aus zwei unterschiedlichen Gesellschaften in einer Gaststätte in Streit, dabei soll auch mit einem Messer gedroht worden sein. Aus dem Streit wurde nach kurzer Zeit eine körperliche Auseinandersetzung, die zunächst vom Sicherheitsdienst beruhigt werden konnte.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen an der Gaststätte eintraf, konnte sie feststellen, dass mehrere Gäste einer geschlossenen Feierlichkeit sich unter eine Kohlgesellschaft gemischt und einen Streit angefangen hatten. Bei der Personalienfeststellung leisteten die zum Teil alkoholisierten Gäste der geschlossenen Gesellschaft erheblichen Widerstand. Sie weigerten sich u.a. ihre Personalien anzugeben. Zwei von ihnen versuchten zu flüchten, konnten aber von der Polizei festgenommen werden. Dabei wurden insgesamt vier Beamte durch Schläge verletzt. Alle vier waren weiter dienstfähig.

Mit weiterer Unterstützung konnte die Lage beruhigt werden. Mehrere Personen erhielten nach der Identitätsfeststellung einen Platzverweis, dem sie nur widerwillig und zögerlich nachkamen. Zwei Personen wurden festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden auch sie entlassen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Widerstand und tätlichem Angriff, ein.

Die Bundesstraße 6 musste aus Sicherheitsgründen für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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