Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr wurde ein Pkw VW-Polo bei einem Überholvorgang in der Verdener Straße touchiert und beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne anzuhalten. Der 46-jährige Fahrer des VW-Polo befuhr die Verdener Straße, als er von einem unbekannten Pkw überholt wurde. Beim Einscheren berührten sich die beiden Pkw. Der unbekannte Überholer setzte aber seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

