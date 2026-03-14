Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 14.03.2026

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruchdiebstahl in Firma

Im Zeitraum von Freitag, den 13.03.2026, zwischen 16:00 Uhr und 22:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände. Hier werden durch die unbekannten Täter zunächst mehrere Außenbeleuchtungen und Bewegungsmelder demoliert. Weiter verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gelände. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Weyhe - Einbruchdiebstahl in Imbiss

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Bahnhofstraße, in 28844 Weyhe. Sie entwendeten insgesamt 200,00 Euro Bargeld.

Stuhr - Diebstahl von Kompletträdern

Am Samstag, gegen 01:40 Uhr, begeben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Bahnhofstraße in Stuhr. Hier bockten sie zunächst einen hochwertigen Mercedes auf und entwendeten die Kompletträder. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter der Tel. 0421-80660 zu melden.

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