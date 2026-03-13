Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe und Bassum - Diebstähle aus Taschen ---

Diepholz (ots)

Am späten Donnerstagvormittag wurden zwei Seniorinnen beim Einkaufen Opfer von Taschendiebstählen.

Im ALDI Verbrauchermarkt in Weyhe, Erichshofer Straße, wurde einer Seniorin zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet.

Zwischen 11 Uhr und 12 Uhr wurde einer Seniorin in Bassum, Bremer Straße, ebenfalls im ALDI Verbrauchermarkt die Geldbörse aus einem Beutel, der am Einkaufswagen hing, entwendet. Beide bemerkten den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse.

Hinweise zu den Diebstählen nehmen die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, und die Polizei Syke, Tel 04242 / 9690, entgegen.

Die Polizei rät, Wertsachen niemals unbeaufsichtigt zu lassen und möglichst dicht, verschlossen, am Körper zutragen. Weitere Infos www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell