PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer muss nach Widerstand ins Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 19jähriger, alkoholisierter Gelsenkirchener randalierte am Sonntag den 15.03.2026 um 01 Uhr morgens in der Wohnung eines Freundes im Stadtteil Bulmke-Hüllen auf der Elfenstraße. Nachdem der Wohnungsbesitzer vergeblich versuchte, den Randalierer aus der Wohnung und dem Haus zu bekommen, rief er die Polizei zur Hilfe. Noch während diese auf dem Anfahrtsweg war, randalierte der 19jährige weiter, verließ die Wohnung und begab sich in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort trat er gegen mehrere Wohnungstüren und urinierte sogar ins Treppenhaus. Weitere Nachbarn wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen. Als die Polizei eingetroffen war, verhielt er sich weiterhin unkooperativ, beleidigte die Polizisten und leistete Widerstand, in dem er immer wieder versuchte, sich loszureißen und aktiv nach den Polizisten schlug. Die Polizisten nahmen den jungen Mann letztendlich in Gewahrsam. Den Randalierer erwartet nun eine Strafanzeige.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 06:37

    POL-GE: Räuberischer Diebstahl endet für einen der Diebe im Krankenhaus

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 22jähriger und ein 32jähriger Gelsenkirchener beabsichtigten am Freitag den 13.03.2026 um 23:30 Uhr Am Dördelmannshof in Ückendorf, einem 59jährigen Gelsenkirchener einen Trolley zu entwendet, hatten jedoch nicht mit der Gegenwehr des Bestohlenen gerechnet. Dieser wehrte sich gegen den Diebstahl mit einem Ast, schlug damit in Richtung der ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 06:12

    POL-GE: Widerstand und Beleidigung im Supermarkt endet im Gewahrsam

    Gelsenkirchen (ots) - Ein 45jähriger, stark alkoholisierter Gelsenkirchener betrat am Freitagmittag, 13.03.2026 zum wiederholten Male einen Supermarkt in Hassel an der Büscherstraße/Schellstraße, obwohl er bereits ein Hausverbot in dieser Filiale hatte. Nachdem er der hinzugerufenen Polizei weder seine Personalien mitteilen, noch die Filiale verlassen wollte, sollte er nach einem Ausweis durchsucht werden. Hierbei ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:05

    POL-GE: Versuchter schwerer Raub in Horst - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend, 12. März 2026, versuchte, das Handy einer Gelsenkirchenerin zu rauben, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 15-Jährige stand gegen 19.25 Uhr an der Bushaltestelle "Kärntener Ring", als sie von einem 17 bis 18 Jahre alten Mann mit Cappy aufgefordert wurde, ihr Handy auszuhändigen. Dabei drohte er, sie mit einem Schlagstock zu schlagen. Als die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren