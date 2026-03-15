Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer muss nach Widerstand ins Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Ein 19jähriger, alkoholisierter Gelsenkirchener randalierte am Sonntag den 15.03.2026 um 01 Uhr morgens in der Wohnung eines Freundes im Stadtteil Bulmke-Hüllen auf der Elfenstraße. Nachdem der Wohnungsbesitzer vergeblich versuchte, den Randalierer aus der Wohnung und dem Haus zu bekommen, rief er die Polizei zur Hilfe. Noch während diese auf dem Anfahrtsweg war, randalierte der 19jährige weiter, verließ die Wohnung und begab sich in den Hausflur des Mehrfamilienhauses. Dort trat er gegen mehrere Wohnungstüren und urinierte sogar ins Treppenhaus. Weitere Nachbarn wurden dadurch aus dem Schlaf gerissen. Als die Polizei eingetroffen war, verhielt er sich weiterhin unkooperativ, beleidigte die Polizisten und leistete Widerstand, in dem er immer wieder versuchte, sich loszureißen und aktiv nach den Polizisten schlug. Die Polizisten nahmen den jungen Mann letztendlich in Gewahrsam. Den Randalierer erwartet nun eine Strafanzeige.

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