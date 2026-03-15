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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Schmuck entwendet

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Frankenstraße;

Tatzeit: 13.03.2026, 10.00 Uhr;

Zwei bislang unbekannte Männer begaben sich unberechtigter Weise in das Haus eines Geschädigten an der Frankenstraße in Bahnhof-Reken. Freitagmorgen wurde der Geschädigte durch die Sirene eines Schrottsammlers aufmerksam und bat diesen, in seine Garage zu kommen, um Schrott abzuholen. Während der Geschädigte draußen den Beladevorgang begleitete, begab sich eine zweite unbekannte Person unbemerkt in das Wohnhaus und entwendet Schmuck. Die Ehefrau wurde aufgeschreckt, als sie sich in einem Wohnraum befand und eine unbekannte Person die Tür öffnete. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie trugen Arbeitskleidung. Der Transporter war mit einem Kennzeichen aus den Zulassungsbezirken MH oder DU versehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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