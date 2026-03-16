Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

In Bocholt fuhr ein 44-Jähriger mit einem Transporter gegen einen geparkten Pkw auf der Herzogstraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Aufgrund ihrer Hinweise konnte der Fahrer kurze Zeit später ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache in Bocholt. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein sicher. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 23 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilgenommen hatten. In allen Fällen wurde den Fahrern eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Im Einzelnen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei jeweils einen Alkoholverstoß in Schöppingen, Ahaus und Gronau. In Gronau standen fünf Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Drogen, in Stadtlohn, Gescher und in Ahaus jeweils einer.

Im Südkreis fuhren zwei Verkehrsteilnehmer in Bocholt, einer in Velen und Borken unter dem Einfluss von Alkohol ein Fahrzeug. In Bocholt stoppten die Beamten in drei Fällen, in Velen in einem Fall und in Borken in drei Fällen Verkehrsteilnehmer, die unter Drogen ein Fahrzeug führten.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

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