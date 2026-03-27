Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung und Handtasche entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung und Handtasche entwendet

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr kam es in der Weilerwiese zu einem Streit zwischen einer 16-Jährigen und zwei jugendlichen Mädchen im Alter von 17 und 15 Jahren. Aus den zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Infolge dieser Auseinandersetzung entrissen die beiden Mädchen der 16-Jährigen ihre Handtasche und entwendeten aus dieser Bargeld und Schmuck. Anschließend wurde die 16-Jährige von der 17-Jährigen mit einem Messer bedroht. Die junge Frau konnte anschließend flüchten. Die beiden tatverdächtigen Jugendlichen konnten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen festgenommen werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Weisung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

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