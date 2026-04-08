Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Bundespolizei verhaftet 25-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Während der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Chisinau/Moldau stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagnachmittag (07.04.2026) einen 25-jährigen Rumänen fest, der von der Staatsanwaltschaft Wuppertal gesucht wurde. Diese hatte im Dezember des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen gegen den im Mai 2025 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er sich der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Doch die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 50 Tagen konnte der im Kreis Paderborn lebende Mann abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Reise fort.

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