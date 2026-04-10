Polizei Münster

POL-MS: Polizeibeirat kommt zur konstituierenden Sitzung zusammen

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Münster (ots)

Auf Einladung der Polizeipräsidentin kam der Polizeibeirat am Donnerstag, 19.03.2026, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das Gremium setzt sich aus Mitgliedern des Rates zusammen, die bei den Kommunalwahlen im vergangenen September gewählt und von ihren Fraktionen für den Polizeibeirat benannt wurden. Zur neuen Vorsitzenden des Polizeibeirats wurde Dorothea Deppermann (Die Grünen) gewählt; ihr Stellvertreter ist Alf Kassenbrock, (CDU). Zu Beginn der Sitzung verabschiedete das Polizeipräsidium mit großem Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie das engagierte Interesse an Polizeiarbeit und Sicherheitsthemen in der Stadt Münster die ausscheidenden Mitglieder des bisherigen Polizeibeirates, allen voran die bisherige Vorsitzende Frau Tanja Andor (SPD).

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betont: "In Zeiten globaler Unsicherheit ist es Kernaufgabe aller staatlichen Institutionen, das Vertrauen in unseren Rechtsstaat aktiv zu fördern. Der Polizeibeirat als Schnittstelle zwischen Landespolizei und örtlicher Politik ist hierbei unser wichtigster Resonanzboden in die Stadtgesellschaft. Wir sind dankbar für die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und gratulieren den neu gewählten Mitgliedern. Wir setzen auf einen engen und offenen Austausch zu allen relevanten Themen."

Der Polizeibeirat ist nach dem Polizeiorganisationsgesetz NRW Bindeglied zwischen Bevölkerung, Selbstverwaltung und Polizei. Er soll das vertrauensvolle Verhältnis fördern, die Tätigkeit der Polizei unterstützen sowie Anregungen und Wünsche der Bevölkerung an die Polizei herantragen. Dazu gehören an die Polizeibehörde gerichtete Beschwerden ebenso wie alle Angelegenheiten, deren Bedeutung über den Einzelfall hinausgehen oder an denen ein öffentliches Interesse besteht. Darüber hinaus berät der Beirat mit der Polizeipräsidentin polizeiliche Angelegenheiten, die für die Bevölkerung oder für die Selbstverwaltung von Bedeutung sind.

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