Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 08.04.2026 kam es im Zeitraum zwischen 05:40 Uhr und 13:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kohlenstraße, gegenüber der Feuerwehr, in 66386 St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Aussteigen aus seinem geparkten PKW ein daneben abgestelltes Fahrzeug. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Peugeot 107. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte die Fahrzeugtür des Verursachers mit der Fahrertür des geschädigten PKWs, wodurch Sachschaden entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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