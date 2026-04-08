Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Waldbrand in Hassel

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026, ereignete sich gegen 13:00 Uhr in einem Waldgebiet in 66386 St. Ingbert, Ortsteil Hassel, in der Nähe des Waldweges ,,Sonnenhof'', ein Waldbrand. Der Brand erreichte hierbei die Flächengröße von einem halben Fußballfeld, sodass die Löscharbeiten bis ca. 17:15 Uhr andauerten.

Die Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich einer möglichen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

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