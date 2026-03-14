Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Beschädigter Audi A3 nach Unfallflucht
St. Ingbert/Saarland (ots)
Am Freitag, den 13.03.2026, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Oststraße in St. Ingbert (gegenüber dem Einkaufsmarkt Lidl) eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren einen geparkten Audi A3 (Sportback) mit SB-Kreiskennzeichen. Die Sachschadenshöhe wird auf 3.000 EUR geschätzt. Da sich die unfallverursachende Person anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit entfernte, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW machen können. Diese werden gebeten sich unter 06894/1090 oder PI-IGB@polizei.slpol.de zu melden.
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