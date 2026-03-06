PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Gebäude der Pirrung Gruppe

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 05.03.2026 auf den 06.03.2026 wurde in das Firmengebäude der Pirrung Gruppe in St. Ingbert eingebrochen. Hierbei verschafften sich gegen 01:58 Uhr derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäudekomplex. Der Einbruch wurde gegen kurz vor 5:00 Uhr durch einen Mitarbeiter der Firma festgestellt, welcher unmittelbar die örtlich zuständige Polizeiinspektion alarmierte. Durch die eingesetzten Beamten wurde das Gebäude abgesucht. Hierbei konnten keine Täter im Objekt festgestellt werden. Allerdings konnte durch die Polizeibeamten ermittelt werden, dass das gesamte Gebäude, welches sich über zwei Etagen erstreckt, angegangen wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine mittlere vierstellige Summe. Zu möglicher Tatbeute kann die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben machen. Aktuell befinden sich Kollegen der Tatortgruppe vor Ort, welche seit den frühen Morgenstunden mit der Spurensicherung zu Gange sind.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen - in Form von Personen oder Fahrzeugen - in der Nacht vom 05.03.2026 auf den 06.03.2026 in dem Bereich der "Ernst-Heckel-Straße" wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

