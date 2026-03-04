PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden in St. Ingbert-Rohrbach

Am Morgen des 04.03.2026 gegen 09:40 Uhr kam es in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Cupra die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung Kirkel. Bei der Straße Kirkeler Dell wendete er im Einmündungsbereich und fuhr direkt wieder zurück auf die Obere Kaiserstraße in Fahrtrichtung St. Ingbert. Dabei kollidierte er mit einem auf der Oberen Kaiserstraße fahrenden Citroen. An diesem lösten die Airbags aus. Die 54-jährige Fahrerin wurde, genauso wie der Fahrer des Cupra, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand hoher Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen

