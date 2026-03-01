Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unbeleuchtetes Fahrzeug verursacht Unfall auf der A6

St. Ingbert (ots)

Am 01.03.2026, gegen 01:45 ereignete sich auf A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und St. Ingbert Mitte ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer schleppte mit seinem Fahrzeug einen grauen, unbeleuchteten Opel Astra auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. Beide Fahrzeuge waren mit einer Abschleppstange miteinander verbunden. Ca. 500 m vor dem Rastplatz Kahlenberg löst sich die Abschleppstange des Gespanns. Der Opel Astra dreht sich auf der A6, kollidiert mit der Mittelleitplanke und kommt am Fahrbahnrand der linken Fahrspur entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stehen. Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss von der Unfallörtlichkeit und lässt den Opel unbeleuchtet und ungesichert auf der A6 zurück. Kurze Zeit später nähert sich ein weiteres Fahrzeug der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer kann den auf der Überholspur stehenden Opel im letzten Moment erkennen und führt eine Vollbremsung durch. Hierdurch verliert er die Kontrolle über seinen Pkw und kollidiert mit der Mittelleitplanke. Der Pkw kommt wenige Meter vor dem Opel zum Stehen. Die Insassen bleiben unverletzt. Es entsteht hoher Sachschaden an der Leitplanke und den Pkw.

Zeugen des Vorfalls mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung setzen.

