Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung in der Rickertstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 19.02.2026 und dem 21.02.2026 beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe einer doppelt verglasten Tür an einem Anwesen in der Rickertstraße in 66386 St. Ingbert. Betroffen war hierbei lediglich die äußere Verglasung, die innere Scheibe blieb unversehrt. Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

