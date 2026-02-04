Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung bei St. Ingbert gesucht

St. Ingbert (ots)

Am Mittwoch, 04.02.2026, kam es gegen 08:20 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 126 zwischen St. Ingbert-Rentrisch und Dudweiler.

Hierbei soll ein weißer Transporter, möglicherweise mit SB-Kreiskenzeichen, trotz Gegenverkehr überholt haben. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste hierdurch stark abbremsen und konnte einen Zusammenstoß nur im letzten Moment verhindern. In Folge dieses Fahrmanövers mussten mehrere Verkehrsteilnehmer ebenfalls, teils bis zum Stillstand, abbremsen. Zudem ereignete sich ein Auffahrunfall.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder selbst geschädigt worden sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell