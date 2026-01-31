Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Oststraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 30.01.2026 kam es im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr an der Kreuzung vor dem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Unfallverursacher bog von dem Gelände des Baumarktes auf der Linksabbiegerspur nach links auf die L 111 ab. Dabei geriet er auf die Rechtsabbiegerspur und streifte einen dort fahrenden Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in Richtung Blieskasteler Straße.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Zu dem Unfallverursacher ist bekannt, dass es sich um einen weißen PKW handelte.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher oder das Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

