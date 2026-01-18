Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Pkw im Grubenweg in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht zum 18.01.2026 kam es im Grubenweg in St. Ingbert zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A4 Avant. Nach bisherigen Erkenntnissen hob der bislang unbekannte Täter einen auf dem Boden liegenden Ziegelstein auf und warf diesen mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug, welches hierdurch erheblich beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell