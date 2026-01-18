PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Pkw im Grubenweg in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht zum 18.01.2026 kam es im Grubenweg in St. Ingbert zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A4 Avant. Nach bisherigen Erkenntnissen hob der bislang unbekannte Täter einen auf dem Boden liegenden Ziegelstein auf und warf diesen mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug, welches hierdurch erheblich beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Wer die Sachbeschädigung beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Alle Meldungen Alle
  • 26.12.2025 – 20:38

    POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert

    St. Ingbert Mitte (ots) - Am 26.12.2025, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall. Hierbei hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen PKW am linken Außenspiegel beschädigt, welcher dort am Fahrbahnrand geparkt war. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 20:33

    POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug in St. Ingbert

    St. Ingbert Mitte (ots) - Im Zeitraum vom 24.12.2025, gegen 18:30 Uhr, bis 26.12.2025, gegen 17:30 Uhr, wurde ein PKW (grauer Opel), welcher in der Straße Am Rischbacher Rech in St. Ingbert, geparkt war, auf bislang unbekannte Art und Weise durch einen unbekannten Täter beschädigt. An der linken Fahrertür entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren