Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Fahrzeug in St. Ingbert

St. Ingbert Mitte (ots)

Im Zeitraum vom 24.12.2025, gegen 18:30 Uhr, bis 26.12.2025, gegen 17:30 Uhr, wurde ein PKW (grauer Opel), welcher in der Straße Am Rischbacher Rech in St. Ingbert, geparkt war, auf bislang unbekannte Art und Weise durch einen unbekannten Täter beschädigt. An der linken Fahrertür entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen der Tat. Sollten Zeugen Angaben zum Täter oder der Tatbegehung machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- VDGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

