Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert

St. Ingbert Mitte (ots)

Am 26.12.2025, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert, ein Verkehrsunfall. Hierbei hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen PKW am linken Außenspiegel beschädigt, welcher dort am Fahrbahnrand geparkt war. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete in der Folge von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall, zu dem unfallverursachenden PKW oder dem beschädigten Fahrzeug machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- VDGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

