Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der St. Ingberter Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der St. Ingberter Straße in 66386 St. Ingbert kam es am Morgen des 26.01.2026 zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Die mögliche Verursacherin gab an, im Dunkeln möglicherweise ein anderes Fahrzeug gestreift zu haben, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ein Schaden am eigenen Fahrzeug wurde erst im Nachhinein festgestellt.

Bei dem möglicherweise beteiligten Fahrzeug soll es sich um einen rot-beigen VW-Bus mit dem Schriftzug "road trip" oder ähnlich auf der Heckscheibe gehandelt haben. Das Kennzeichen ist nicht bekannt.

Wer Hinweise auf den Eigentümer des beschriebenen Fahrzeuges geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894 / 1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

