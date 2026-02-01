POL-IGB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 30.01.2026 kam es im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr an der Kreuzung vor dem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher bog von dem Gelände des Baumarktes auf der Linksabbiegerspur nach links auf die L 111 ab. Dabei geriet er auf die Rechtsabbiegerspur und streifte einen dort fahrenden Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der ...

mehr