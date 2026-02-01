PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Die seit dem 01.02.2026 13:40 Uhr vermisste 90-Jährige konnte aufgefunden werden.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die dazugehörige Meldung wurde inzwischen aus dem Presseportal entfernt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
IGB- DGL
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

  • 31.01.2026 – 01:30

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Oststraße in St. Ingbert

    St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 30.01.2026 kam es im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr an der Kreuzung vor dem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher bog von dem Gelände des Baumarktes auf der Linksabbiegerspur nach links auf die L 111 ab. Dabei geriet er auf die Rechtsabbiegerspur und streifte einen dort fahrenden Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:28

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der St. Ingberter Straße in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - In der St. Ingberter Straße in 66386 St. Ingbert kam es am Morgen des 26.01.2026 zu einer möglichen Verkehrsunfallflucht. Die mögliche Verursacherin gab an, im Dunkeln möglicherweise ein anderes Fahrzeug gestreift zu haben, das am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ein Schaden am eigenen Fahrzeug wurde erst im Nachhinein festgestellt. Bei dem ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 18:39

    POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Pkw im Grubenweg in St. Ingbert

    St. Ingbert-Mitte (ots) - In der Nacht zum 18.01.2026 kam es im Grubenweg in St. Ingbert zu einer mutwilligen Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A4 Avant. Nach bisherigen Erkenntnissen hob der bislang unbekannte Täter einen auf dem Boden liegenden Ziegelstein auf und warf diesen mehrfach gegen das geparkte Fahrzeug, welches hierdurch erheblich beschädigt ...

    mehr
