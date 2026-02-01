Polizeiinspektion Sankt Ingbert
POL-IGB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung in St. Ingbert
St. Ingbert (ots)
Die seit dem 01.02.2026 13:40 Uhr vermisste 90-Jährige konnte aufgefunden werden.
Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen. Die dazugehörige Meldung wurde inzwischen aus dem Presseportal entfernt.
