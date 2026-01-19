Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (18.01.2026) kam es in der Neuburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos.

Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 47-Jähriger mit seinem Auto rückwärts und beschädigte hierbei das geparkte Auto eines 31-Jährigen. Der Sachschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt. Der 31-Jährige beobachtete den Zusammenstoß und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hierbei bemerkte der 31-Jährige deutlichen Alkoholgeruch beim 47-Jährigen und verständigte die Polizei.

Die Beamten kontrollierten den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des 47-Jährigen sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den 47-Jährigen. Der 47-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell