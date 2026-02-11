PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Abfahrt A6 St. Ingbert West

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 11.01.2026, gegen 06:40 Uhr, kam es an der Einmündung der L126 und der Autobahnabfahrt St. Ingbert West zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallhergang konnte bislang mithilfe der Aussagen der Verkehrsunfallbeteiligten nicht rekonstruiert werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass einer der Verkehrsunfallbeteiligten über eine rote Lichtzeichenanlage fuhr und somit den Verkehrsunfall verursachte.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Wer Angaben über den Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Ingbert mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 21:32

    POL-IGB: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung bei St. Ingbert gesucht

    St. Ingbert (ots) - Am Mittwoch, 04.02.2026, kam es gegen 08:20 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 126 zwischen St. Ingbert-Rentrisch und Dudweiler. Hierbei soll ein weißer Transporter, möglicherweise mit SB-Kreiskenzeichen, trotz Gegenverkehr überholt haben. Ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer musste hierdurch stark abbremsen und konnte ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 18:11

    POL-IGB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung in St. Ingbert

    St. Ingbert (ots) - Die seit dem 01.02.2026 13:40 Uhr vermisste 90-Jährige konnte aufgefunden werden. Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten sowie des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild aus den Online-Bereichen zu löschen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 01:30

    POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Oststraße in St. Ingbert

    St. Ingbert-Mitte (ots) - Am 30.01.2026 kam es im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr an der Kreuzung vor dem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher bog von dem Gelände des Baumarktes auf der Linksabbiegerspur nach links auf die L 111 ab. Dabei geriet er auf die Rechtsabbiegerspur und streifte einen dort fahrenden Pkw. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren