Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Abfahrt A6 St. Ingbert West

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 11.01.2026, gegen 06:40 Uhr, kam es an der Einmündung der L126 und der Autobahnabfahrt St. Ingbert West zu einem Verkehrsunfall.

Der Unfallhergang konnte bislang mithilfe der Aussagen der Verkehrsunfallbeteiligten nicht rekonstruiert werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass einer der Verkehrsunfallbeteiligten über eine rote Lichtzeichenanlage fuhr und somit den Verkehrsunfall verursachte.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Wer Angaben über den Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell