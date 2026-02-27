Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Erneuter Einbruch in Hundevereinsheim

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 26.02.2026 21:00 Uhr bis 27.02.2026 gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Einbruch in ein Hundevereinsheim in der Oststraße in St. Ingbert.

Der oder die Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der Haupteingangstür Zutritt in das Vereinsheim. Aus diesem wurden unter anderem eine Steuerungseinheit für Lautsprecher, ein Chiplesegerät, diverse Getränke sowie eine Schreckschusswaffe zur Prüfung von Schutzhunden entwendet.

Weiterhin entwendete(n) der oder die Täter einen Freischneider,mehrere Gasflaschen, eine Leiter, einen Grill und ein Gebläse vom Vereinsgelände. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass der Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt hat.

Bereits im Zeitraum am 24.02.2026 ereignete sich ein Einbruch in das Vereinsheim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell