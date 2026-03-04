PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht Gourmet-Kreisel St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 03.03.2026 kam es gegen 11:38 Uhr im oberen Kreisverkehr im Bereich der Oststraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Verkehrsteilnehmer auf der inneren Spur des Kreisverkehr durch einen fehlerhaften Spurwechsel des Verursachers ausgebremst, sodass diesem in der Folge ein weiteres Fahrzeug auffuhr. Zu dem verursachenden PKW ist bekannt, dass es sich hierbei um einen weinroten Renault handeln könnte. An dem bremsenden und auffahrenden PKW entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche das Verkehrsunfallgeschehen beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in St. Ingbert unter der 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell

