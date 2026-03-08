PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Friedel-Heintz-Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 08.03.2026 gegen 13:25 Uhr ereignete sich in der Friedel-Heintz-Straße in 66386 St. Ingbert auf dem Parkplatz des dortigen TC Viktoria St. Ingbert e.V. bzw. Waldstadions Betzental ein Verkehrsunfall. Demnach touchierte ein weißer Kastenwagen/Sprinter beim Vorbeifahren einen grünen Mitsubishi Z30/Colt mit IGB-Kreiskennzeichen. Anschließend verließ der besagte Kastenwagen/Sprinter die Unfallörtlichkeit über die Südstraße in Fahrtrichtung Eichendorffstraße, ohne dass der Unfallverursacher Angaben zu seiner Person oder seiner Verkehrsbeteiligung gemacht hat. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe wird auf 1500 EUR geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Sollten Zeugen Angaben zum Unfall oder zu dem unfallverursachenden PKW (weißer Kastenwagen/Sprinter) machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert
Kaiserstraße 48
66386 St. Ingbert
Telefon: 06894-1090
E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

