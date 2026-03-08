Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Herbeiführen einer Brandgefahr am Glashütter Weiher in Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 06.03.2026 und dem 07.03.2026, 10:30 Uhr, wurde am Glashütter Weiher in 66386 St. Ingbert-Rohrbach in der Nähe der ehemaligen Grillhütte ein Feuer entzündet, ohne zuvor eine sichere Feuerstelle zu errichten. Das Feuer befand sich mitten auf dem Gehweg unmittelbar neben einer dort befindlichen Sitzbank und wurde vermutlich zum Grillen genutzt. Anschließend verließen die Verursacher die Tatörtlichkeit ohne davor das Feuer zu löschen.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Herbeiführen einer Brandgefahr und sucht nach Zeugen des Tatgeschehens. Sollten Zeugen Angaben zu hiesiger Sache, insbesondere zu den Verursachern, machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell