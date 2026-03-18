Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland - 13. KW
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 23.03.2026, bis Sonntag, 29.03.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 23.03.2026
- B 269 zwischen Saarlouis und Lebach - BAB 1 zwischen AS Eppelborn und AS Riegelsberg - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Dienstag, 24.03.2026
- Mandelbachtal - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen
Mittwoch, 25.03.2026
- B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - Ottweiler - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Donnerstag, 26.03.2026
- Saarlouis - B 41 zwischen Wolfersweiler und Neunkirchen - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AS St.Ingbert
Freitag, 27.03.2026
- Spiesen-Elversberg - L 126 zwischen Quierschied und St. Ingbert - BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und Landesgrenze Rheinland - Pfalz - BAB 623 zwischen AD Friedrichthal und AS Ludwigsberg
Samstag, 28.03.2026
- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - Weiskirchen - BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis
Sonntag, 29.03.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - L 108 Ensheim
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de
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