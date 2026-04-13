Polizei Münster

POL-MS: Zwei Radfahrer stürzen unter Alkoholeinfluss - Polizei warnt: Don't drink and drive

Münster (ots)

Am Wochenende haben sich zwei Radfahrer leicht verletzt, weil sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit ihrem Zweirad gestürzt sind. Die Polizei warnt erneut, nicht alkoholisiert Fahrrad zu fahren.

Am späten Freitagabend (10.04., 23:45 Uhr) befuhr ein 52-jähriger Münsteraner mit seinem Pedelec die Kanalpromenade Richtung Hiltrup. Seinen Angaben zufolge musste er einem Tier ausweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Am Samstagabend (11.04., 19:20 Uhr) fand eine Streifenwagenbesatzung einen verunfallten Radfahrer auf dem Radweg der Westfalenstraße vor. Der 38-jährige Münsteraner war mit 1,72 Promille ebenfalls alkoholisiert mit seinem Fahrrad gestürzt. Auch er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann - auch auf dem Fahrrad - zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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