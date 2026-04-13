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Polizei Münster

POL-MS: Gastronomieeinbrüche im Geistviertel und Pluggendorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu Einbrüchen in einem Café am Sentmaringer Weg und in einem Restaurant an der Scharnhorststraße gekommen.

In der Nacht zu Freitag (10.04., 04:15 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Café am Sentmaringer Weg / Ecke Steveninkstraße, in dem er das Schloss der Eingangstür manipulierte. Der Täter entwendete Geldbörsen und Bargeld und flüchtete unerkannt. Auf Videoaufnahmen einer Überwachungskamera ist eine vermutlich männliche Person mit Kappe, dunkler Jacke und grauem Rucksack zu erkennen.

Am Samstag (11.04.) zwischen 00:30 und 08:00 Uhr gelang ein weiterer unbekannter Täter in ein Restaurant an der Scharnhorststraße / Ecke Teichstraße. Durch Gewaltanwendung an der Eingangstür gelangte er in das Objekt. Der Unbekannte durchwühlte den Bereich der Theke und entwendete anschließend Bargeld sowie mehrere Kisten Wein. Der Täter flüchtete ebenfalls unerkannt.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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